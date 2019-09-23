В Киеве стреляли в полицейских: появились новые подробности

Правоохранители продолжают розыск мужчины, который в Киеве в ночь на 23 сентября стрелял в полицейских.

Как сообщила пресс-служба полиции, за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

"Поздно вечером на Минском проспекте: в сторону полицейских сделали семь выстрелов — и компания начала разбегаться. Трое из них задержали, еще одного стрелявшего ищут", — уточняется в сообщении.

С места происшествия изъяли стреляные гильзы, продолжаются оперативно-розыскные мероприятия для установления местонахождения стрелявшего.

В Киеве стреляли в полицейских

В Киеве стреляли в полицейских

В Киеве стреляли в полицейских

В Киеве стреляли в полицейских

В Киеве стреляли в полицейских

Трех правонарушителей задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, с ними проводят следственные действия. Задержанными оказались уроженцы другой страны, один из них имеет судимости за грабеж и кражу.

Следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Дарницком районе Киева, на улице Бориспольской, произошла стрельба.

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