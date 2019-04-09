Второй раз за сутки: в Киеве столкнулись два трамвая

В Киеве на Борщаговской линии столкнулись два трамвая. Авария произошла между станциями "Проспект Победы" и "Старовокзальная".

На опубликованной в Facebook-группе "Борщаговка" фотографии видно, что польский Pesa "догнал" старенький трамвай возле светофора на ул. Жилянской. Снимок обнародовал свидетель ЧП Андрей Яровенко.

Скоростной трамвай в Киеве Facebook "Борщагівка"

Сообщается также, что столкновение произошло около 11 утра 9 апреля. Информация о пострадавших выясняется.

По состоянию на 11:48, на онлайн-карте рейсов скоростных трамваев задержек нет.

Это – уже вторая за прошедшие сутки "трамвайная" авария. Вечером 8 апреля возле станции метро "Черниговская" лоб в лоб столкнулись два трамвая, в результате чего пострадали трое пассажиров.

Как писал OBOZREVATEL, в сентябре в Киеве произошел транспортный коллапс – больше часа было заблокировано движение трамваев в районе проспекта Победы.

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