В Киеве стартовали выборы ректора университета им. Т. Шевченко

Анна Прийма Кияни 09:13, 25.11.2020 Обновлено: 09:48, 25.11.2020

25 ноября в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко проходят выборы ректора.

Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL, выбирают среди девяти кандидатов (с полным списком можно ознакомиться ниже).

Урны для голосования опечатаны и опломбированы, открылись в 9:00. Также были розданы бюллетени и списки избирателей. На участке для голосования установлены камеры наблюдения.

Голосование на выборах ректора университета им. Шевченко.
Бюллетени на выборах.
Избиратели на выборах ректора.
Выборы нового ректора.
Выборы в университете им. Шевченко.

В целом, можно проголосовать на шести участках, расположенных в разных корпусах университета.

На должность ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко претендует 9 кандидатов:

  • кандидат философских наук, профессор Владимир Бугров;

  • доктор геологических наук, профессор Сергей Вижва;

  • доктор экономических наук, доцент Андрей Витренко;

  • доктор химических наук, профессор Александр Голуб;

  • доктор юридических наук, профессор Петр Захарченко;

  • доктор философских наук, профессор Анатолий Конверский;

  • доктор юридических наук, доцент Максим Куцевич;

  • доктора философских наук, доцент Виталий Хромец;

  • доктор социологических наук, доцент Ирина Чудовская.

Обязанности ректора университета имени Тараса Шевченко с 30 октября 2020 года и до назначения нового возложены на Леонида Губерского.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киевский университет имени Шевченко попал в авторитетный мировой рейтинг лучших университетов мира, который составил QS World University Rankings.

Комментировать
Кияни

Смотрите также

В России вслед за Западом заявили о 95% эффективности вакцины против COVID-19

Ткаченко предложил ввести двухнедельный локдаун на новогодние праздники

С зарплат учителей заберут по две тысячи гривен: Кабмин нашел, на ком сэкономить миллиарды

Зеленский рассказал о новых победах после COVID-19. Видео

Названо имя воина ВСУ, который погиб от пули снайпера на Донбассе. Фото Героя