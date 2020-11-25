В Киеве стартовали выборы ректора университета им. Т. Шевченко
25 ноября в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко проходят выборы ректора.
Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL, выбирают среди девяти кандидатов (с полным списком можно ознакомиться ниже).
Урны для голосования опечатаны и опломбированы, открылись в 9:00. Также были розданы бюллетени и списки избирателей. На участке для голосования установлены камеры наблюдения.
В целом, можно проголосовать на шести участках, расположенных в разных корпусах университета.
На должность ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко претендует 9 кандидатов:
кандидат философских наук, профессор Владимир Бугров;
доктор геологических наук, профессор Сергей Вижва;
доктор экономических наук, доцент Андрей Витренко;
доктор химических наук, профессор Александр Голуб;
доктор юридических наук, профессор Петр Захарченко;
доктор философских наук, профессор Анатолий Конверский;
доктор юридических наук, доцент Максим Куцевич;
доктора философских наук, доцент Виталий Хромец;
доктор социологических наук, доцент Ирина Чудовская.
Обязанности ректора университета имени Тараса Шевченко с 30 октября 2020 года и до назначения нового возложены на Леонида Губерского.
Как сообщал OBOZREVATEL, Киевский университет имени Шевченко попал в авторитетный мировой рейтинг лучших университетов мира, который составил QS World University Rankings.