В Киеве стартовали выборы ректора университета им. Т. Шевченко

25 ноября в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко проходят выборы ректора.

Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL, выбирают среди девяти кандидатов (с полным списком можно ознакомиться ниже).

Урны для голосования опечатаны и опломбированы, открылись в 9:00. Также были розданы бюллетени и списки избирателей. На участке для голосования установлены камеры наблюдения.

В целом, можно проголосовать на шести участках, расположенных в разных корпусах университета.

На должность ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко претендует 9 кандидатов:

кандидат философских наук, профессор Владимир Бугров;

доктор геологических наук, профессор Сергей Вижва;

доктор экономических наук, доцент Андрей Витренко;

доктор химических наук, профессор Александр Голуб;

доктор юридических наук, профессор Петр Захарченко;

доктор философских наук, профессор Анатолий Конверский;

доктор юридических наук, доцент Максим Куцевич;

доктора философских наук, доцент Виталий Хромец;

доктор социологических наук, доцент Ирина Чудовская.

Обязанности ректора университета имени Тараса Шевченко с 30 октября 2020 года и до назначения нового возложены на Леонида Губерского.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киевский университет имени Шевченко попал в авторитетный мировой рейтинг лучших университетов мира, который составил QS World University Rankings.