В Киеве стартовал второй тур выборов ректора университета им. Шевченко

Олег Тимченко Кияни 09:00, 4.12.2020 Обновлено: 15:34, 4.12.2020

Второй тур выборов ректора Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко стартовал 4 декабря в 9:00.

Как сообщили в Центральной избирательной комиссии КНУ голосование продлиться на тех же избирательных участках в 6 корпусах университета до 15:00.

Урны для голосования.
Пресс-служба КНУ

Имеющие право голоса будут выбирать между проректором Владимиром Бугровым и бывшим членом Национального агентства по обеспечению качества высшего образования Сергеем Выжвой.

Для голосования нужно предъявить документы.
Пресс-служба КНУ
Имеющие право голоса должны соблюдать карантинные ограничения.
Пресс-служба КНУ
Выборы начались вовремя .
Пресс-служба КНУ

В первом туре за Бугрова проголосовали 1652 человека (42% голосов), за Выжву – 270 (6,9%).

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября свои кандидатуры выдвигали 10 претендентов на пост ректора.

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