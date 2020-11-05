В Киеве станция метро "Золотые ворота" подготовила "волшебный" сюрприз. Фото

В пятницу, 6 ноября, Киевский метрополитен подготовил пассажирам сюрприз по случаю своего 60-летия.

Как сообщается в Twitter метро, в 18:00 на станции "Золотые ворота" включат необычную иллюминацию (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Вы увидите станцию "Золотые ворота" такой собственными глазами. Ровно 1 минуту", – говорится в сообщении.

На станции "Золотые ворота" включат необычную иллюминацию Twitter Kyiv Metro

Такой "Золотые ворота" будут ровно 1 минуту Facebook Киевского метрополитена

Скрин Twitter

Напомним, 6 ноября 1960 года была открыта первая очередь Киевского метрополитена – участок Святошинско-Броварской линии длиной 5,2 км с пятью станциями от "Вокзальной" до "Днепра".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве с 30 октября 2019 года до 9 февраля 2021 года каждое утро в рабочие дни с 08:10 до 09:20 закрывают вход на станцию метро "Золотые ворота" из-за последовательного ремонта шести эскалаторов.