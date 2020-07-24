В Киеве спасатели откачали утонувшую женщину. Видео 18+

В Киеве пляжный патруль спас женщину, утонувшую в Днепре.

Как сообщил в Instagram один из спасателей с ником dimaslavyanin, женщина пожилого возраста пришла на пляж одна.

"Ушла вдоль пляжа за зону нашей ответственности, где скорее всего и зашла в воду. Увидели, как плывет головой вниз, через 15 секунд наблюдения пошли проверить", – отметил он.

Течением женщину несло примерно 2 минуты.

"Доставили на берег, реанимировали, запустили сердце дефибриллятором, появился пульс", – отметил спасатель.

По его словам, обратную связь о ее состоянии дадут медики.

Видео спасения. 18+

Как сообщал OBOZREVATEL, в Шевченковском районе Днепра 12 июля спасли мужчину, который упал в воду и не мог самостоятельно выбраться на берег.