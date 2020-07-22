Мэр Киева Виталий Кличко показал, как идут работы по созданию нового киевского фонтана, частью которого станет скульптура архистратига Михаила.

Видео глава города опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook. Он уточнил, что скульптуру, после сканирования 3D-модели, частями выливают из бронзы (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца).

"Скульпторы продолжают работу над созданием фигуры архистратига Михаила, который станет частью нового фонтана на Владимирской горке. Скульптуру, после сканирования 3D-модели, частями выливают из бронзы. И уже начали соединять ее отдельные элементы. Установим новый фонтан в верхней части парка "Владимирская горка", за Михайловским Златоверхим собором, уже в сентябре", – отметил Кличко.

В Киеве создают скульптуру архистратига Михаила для нового фонтана: Кличко показал видео kiev.klichko.org

В Киеве создают скульптуру архистратига Михаила для нового фонтана: Кличко показал видео kiev.klichko.org

Как отметил мэр столицы, создают скульптуру охранника Киева, архистратига Михаила, за меценатские средства.

В Киеве создают скульптуру архистратига Михаила для нового фонтана: Кличко показал видео kiev.klichko.org

В Киеве создают скульптуру архистратига Михаила для нового фонтана: Кличко показал видео kiev.klichko.org