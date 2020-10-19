В Киеве создадут концерт-холл мирового уровня: инициаторами выступили Петр и Марина Порошенко

В Киеве стартовал масштабный проект создания концентр-холла международного уровня, который реализуется на средства компании Рошен и Фонда Порошенко.

Пятый президент Петр Порошенко вместе с женой Мариной рассказали о деталях на презентации проекта, которая состоялась в столичном микрорайоне Отрадный, передает пресс-служба "Европейской солидарности".

"Сегодня всех нас собрало стремление возродить культуру в Украине, потому что культура это то, вокруг чего ведущие страны Европы восстанавливают национальную идею и формируют собственную идентичность. Сейчас Киеву катастрофически не хватает современных площадок для реализации художественных проектов мирового уровня, особенно тех, которые создают классическую музыку. Наша страна воспитывает виртуозов-музыкантов и дирижеров и отпускает их по миру, потому что здесь им негде работать. Даже в столице, которая должна подавать пример всей стране, нет филармонических залов надлежащего уровня", – отметила Марина Порошенко.

Марина Порошенко рассказала о проекте создания "Концерт-холла Рошен" eurosolidarity.org

"Именно поэтому у нас возникла идея создать современный концерт зал международного уровня. Зал, который будет символом возрождения украинской культуры, зал, в котором будут звучать лучшие образцы мировой классики и выступать легенды мировой музыки – "Концерт-холл Рошен", – добавила она.

Бюджет проекта – это десятки миллионов долларов, сообщили его инициаторы.

Концерт-холл продолжит ряд масштабных проектов, которые уже реализованы командой Порошенко – это и самый большой в мире речной свето-музыкальный фонтан Рошен в Виннице, создание центра Анны Киевской во Франции, поддержка археологических исследований на месте захоронения короля Даниила Галицкого в Польше, строительство единственного за время независимости Театра на Подоле. Более 150 000 киевлян и гостей города прошлой зимой посетили Roshen Winter Village, а еще есть зоопарк в Черкассах, катки в Киеве, Днепре, Харькове.

Порошенко со своей стороны отметил, что подобные проекты обычно реализуются государством или муниципалитетами. Есть только несколько мировых прецедентов, когда подобные заведения создавались исключительно за средства меценатов.

"Мы даже не можем назвать в Восточной Европе примеры, когда за средства благотворителей, негосударственные, а не муниципальные средства был бы построен или хотя бы замахнулись на объект такого уровня. Но мы смелые", – сказал Порошенко.

Петр Порошенко на презентации проекта eurosolidarity.org

"Этот проект рассчитан на помощь украинским отечественным артистам – и симфоническим оркестрам, и Филармонии, и консерваториям, многим талантливым украинским музыкантам. Это – воспитание нации. Потому что есть два способа. Один – полудилетанты из "95 квартала", которые формируют одни чувства. А другой – лучшие образцы мировой симфонической музыки, мировой классики. И очень важно, что это делается не на Крещатике, а тут на Отрадном", – подчеркнул Порошенко.

Он подчеркнул, что это станет центром культуры и развития всего Киева.

"И многие артисты мирового уровня, много оркестров мирового уровня приехали бы давно в Украину. Но никогда они здесь не были, потому что не было места, где могли бы оценить по-настоящему этот уровень. "Рошен" вдохновился примерами Microsoft Theater и Карнеги-холла" – сказал пятый президент.

Как рассказал главный менеджер проекта Евгений Полтавцев, это будет первый в Украине концертный зал для выступлений большого симфонического оркестра с хором. Например, Германия имеет 7 залов мирового уровня. В соседней Польше за последние годы открыли два подобных заведения. Украина же с ее огромными традициями классической музыки, с дирижерами, исполнителями, композиторами и коллективами мирового уровня не имеет никакого акустического зала для большого симфонического оркестра.

Евгений Полтавцев рассказал о "Концерт-холле Рошен" eurosolidarity.org

Концерт-холл будет иметь большой акустической концертный зал на 1800 зрителей и камерный зал на 400 зрителей. А также необходимую инфраструктуру для репетиций музыкантов и хоров. По словам Полтавцева, заведение уже планирует проводить по 250 художественных событий в год. Для реализации проекта "Рошен" на торгах выкупил бывший ДК имени Королева.

Полтавцев также отметил, что архитектурный проект будет выбран на международном конкурсе с привлечением мировых специалистов и компаний. По планам проекта, "Концерт-холл Рошен" откроет свои двери в сентябре 2025 года.

Проект концерт-холла будет представлен киевлянам весной 2021 года.