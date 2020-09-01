В Киеве сообщили о минировании гимназии: ищут взрывчатку

Ольга Липич, Глеб Иванов Кияни 10:52, 1.09.2020 Обновлено: 11:14, 1.09.2020

В Киеве 1 сентября заминировали гимназию №32, которая находится на улице Федорова.

Об этом сообщили в сообществе "Киев оперативный", добавив соответствующее видео. На место прибыли все соответствующие службы города (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Сегодня утром заминировали гимназию №32 на Федорова. На место приехали все службы", – сказано в сообщении.

Как сообщило издание "Сегодня" с ссылкой на источники в правоохранительных органах, письмо о том, что заминировано здание этой гимназии, пришло на электронный адрес колл-центра СБУ. Официально в полиции Киева сообщили, что по состоянию на 10:17 оперативные службы еще работают в здании гимназии, выясняя, есть ли там взрывчатка.

Как писал OBOZREVATEL, 21 августа сообщили о "заминировании" здания Шевченковского районного суда города Киева.

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