В Киеве сообщили о минировании гимназии: ищут взрывчатку

В Киеве 1 сентября заминировали гимназию №32, которая находится на улице Федорова.

Об этом сообщили в сообществе "Киев оперативный", добавив соответствующее видео. На место прибыли все соответствующие службы города (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Сегодня утром заминировали гимназию №32 на Федорова. На место приехали все службы", – сказано в сообщении.

Как сообщило издание "Сегодня" с ссылкой на источники в правоохранительных органах, письмо о том, что заминировано здание этой гимназии, пришло на электронный адрес колл-центра СБУ. Официально в полиции Киева сообщили, что по состоянию на 10:17 оперативные службы еще работают в здании гимназии, выясняя, есть ли там взрывчатка.

Как писал OBOZREVATEL, 21 августа сообщили о "заминировании" здания Шевченковского районного суда города Киева.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!