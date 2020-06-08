В Киеве снова подскочило число зараженных COVID-19: статистика на 8 июня

По состоянию на утро 7 июня коронавирус в Киеве подтвердили у 3490 человек. У 72 пациентов заболевание обнаружили за последние сутки, из них 6 медиков.

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Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко. Днем ранее было зафиксировано значительно меньше зараженных – 43.

Всего от COVID-19 скончалось 77 жителей столицы.

Статистика по коронавирусу в Киеве

За сутки заболели:

43 женщины в возрасте от 23 до 84 лет;

25 мужчин от 21 до 71 лет;

2 девочки, которым 1 и 9 лет, и 2 мальчика в возрасте 8 месяцев и 10 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 14, Деснянском и Оболонском – по 10, в Шевченковском – 9 случаев.

Telegram Виталия Кличко

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 8 июня в Украине зафиксировано 27 462 случая коронавируса, из них 797 – летальных.

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