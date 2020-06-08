Главная Новости
8 июня • обновлено в 11:44
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Новости Киева

В Киеве снова подскочило число зараженных COVID-19: статистика на 8 июня

2.9т
Читать материал на украинском

По состоянию на утро 7 июня коронавирус в Киеве подтвердили у 3490 человек. У 72 пациентов заболевание обнаружили за последние сутки, из них 6 медиков.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко. Днем ранее было зафиксировано значительно меньше зараженных – 43.

Всего от COVID-19 скончалось 77 жителей столицы.

Статистика по коронавирусу в Киеве

Статистика по коронавирусу в Киеве

За сутки заболели:

  • 43 женщины в возрасте от 23 до 84 лет;

  • 25 мужчин от 21 до 71 лет;

  • 2 девочки, которым 1 и 9 лет, и 2 мальчика в возрасте 8 месяцев и 10 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 14, Деснянском и Оболонском – по 10, в Шевченковском – 9 случаев.

В Киеве снова подскочило число зараженных COVID-19: статистика на 8 июня

Telegram Виталия Кличко

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 8 июня в Украине зафиксировано 27 462 случая коронавируса, из них 797 – летальных.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Тема
Коронавирус
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
Тег
вирус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Кияни

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 27 462.

    Вылечились: 12 195. Умерли: 797.

  • В мире заболели более 7 млн человек, погибли – больше 406 тысяч.

  • Эпицентры коронавируса в Украине опять переместились: названы регионы.

  • Еще одна страна победила коронавирус: там не осталось ни единого больного.

  • Ученые выяснили, где в доме может жить коронавирус и назвали самые опасные места.

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги