В Киеве снесли забор, установленный компанией Кучера и Комарницкого для незаконной добычи песка

В Киеве КП "Киивблогоустрою" удалось демонтировать незаконный забор, который был установлен на месте незаконной добычи песка.

Как пишут "Подробности", таким образом город вернул себе 17 гектаров земли возле Днепра. Отметим, что забор был установлен компанией "Мостострой", именно она занималась добычей ископаемых на этом участке. "Мостострой" связывают с экс-депутатом Киевсовета, а сейчас так называемым смотрящим за Киевом Денисом Комарницким и президентом компании "Укрбуд" Сергеем Кучером.

Ранее стало известно, что из-за незаконной добычи песка, "Мостострой" задолжал столице 300 миллионов гривен.

Правозащитник Роман Литвин отметил, что этот участок был незаконно передан в субаренду.

"Мы видим незаконную передачу этого участка в субаренду. Это земельный участок Киевского городского совета, которую он дал в аренду ОАО "Мостострой" и "Мостострой" нарушения условия договора до 18 года передал ее в субаренду. Земельный участок более семи лет используется не по целевому назначению, никаких работ по строительству моста не происходит, происходит фактически грабеж недр, из реки Днепр на этот участок намывается песок и сюда привозят песок из других мест, чтобы осуществлять перевалку и компании субподрядчики, подрядчики не самая компания "Мостострой" используют ее, чтобы зарабатывать на недрах на песке", – отметил он.

Еще в 2018 году Киевсовет разорвал договор с компаниями из-за огромных долгов перед обществом и незаконной деятельности. Но арендаторы площадку не покинули, потому комунальщики от "Киевблагоустройство" в присутствии полиции решили демонтировать забор

"Департамент подписал доверенность на забор, ограда является незаконной, департамент подписал поручение о демонтаже, представители незаконной застройки понаганяли титушек, осуществляют сопротивление, поджигают машины, бросают камни, запшикуют огнетушителями", – рассказал начальник демонтажного отдела КП "Киевблагоустройство" Сергей Самохвалов.

Арендаторы даже подогнали бульдозер к воротам, чтобы дополнительно закрыть проход. К тому же у забора правоохранители нашли подожженный автомобиль с самодельной взрывчаткой внутри. Машину потушили, устройство обезвредили.

Отметим, что ранее сайт Dubinsky.pro сообщил, что Кучер, Комарницкий и нардеп Николай Тищенко при поддержке заместителя директора департамента градостроительства и архитектуры исполнительного органа Юрия Тация незаконно добывают песок на участке площадью 16,7951 га, расположенной на ул. Промышленной в Голосеевском районе. Ее владельцем является территориальная община Киева в лице Киевского городского совета.

В публикации утверждается, что через подконтрольную компанию "Мостострой" они незаконно передали землю в аренду подрядчику, который под видом дноуглубительных работ осуществляет добычу и дальнейшую реализацию песка. Несмотря на то, что суд обязал "Мостострой" оставить эту землю, они незаконно продали помещение еще одной компании, используя услуги черного нотариуса.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Кучер и Комарницкий, которые "крышуют" незаконных добытчиков песка на Выдубичах, препятствовали демонтажу нелегального забора. Для того чтобы не дать выполнить предписание о демонтаже, титушки подожгли под забором машину и подложили туда взрывное устройство. На место приехала охрана в масках

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