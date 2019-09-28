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28 сентября • обновлено в 21:56
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В Киеве случилось ЧП в детсаде: все детали и фото

1.4т Читать материал на украинском

В Оболонском районе Киева в субботу, 28 сентября, двое неизвестных подожгли здание детского сада.

Пресс-служба полиции Киева, опубликовала фото с места ЧП (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"На камерах видеонаблюдения обнаружили двух неизвестных молодых людей, которые ходили возле центрального входа. Полицейские обнаружили, что дверь запасного входа сломана, а в комнатах, где произошло возгорание, все перевернуто", – рассказали в полиции.

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Пожар в детском саду

Пожар в детском саду

ГУ Нацполиции Киева

Сообщается, что на месте инцидента были найдены окурки и отпечатки пальцев, вероятно, пренадлежащие поджигателям.

Также стало известно, что пожар возник ночью на втором этаже садика по улице Героев Днепра. Сторож вызвала спасателей и полицейских. Пострадавших нет.

Пожар в детском саду

Пожар в детском саду

ГУ Нацполиции Киева

Пожар в детском саду

Пожар в детском саду

ГУ Нацполиции Киева

Пожар в детском саду

Пожар в детском саду

ГУ Нацполиции Киева

Как сообщал OBOZREVATEL, в России в детском саду дети заболели коклюшем из-за отсутствия кроватей. Сообщается, что дети вынуждены были спать на полу.

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Место
Украина Киев
Тег
Национальная полиция Украины
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
коклюшем потому что спали на полу, зато мадуро опять миллиарды долларов хапонул и уехал , безвозмездно то помощь братскому народу , как и луганде с домбабве , там еще и снарядов с гранатами деткам что аж 5 подорвались на братской помощи
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