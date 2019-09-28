В Киеве случилось ЧП в детсаде: все детали и фото

В Оболонском районе Киева в субботу, 28 сентября, двое неизвестных подожгли здание детского сада.
Пресс-служба полиции Киева, опубликовала фото с места ЧП (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
"На камерах видеонаблюдения обнаружили двух неизвестных молодых людей, которые ходили возле центрального входа. Полицейские обнаружили, что дверь запасного входа сломана, а в комнатах, где произошло возгорание, все перевернуто", – рассказали в полиции.
Пожар в детском саду
ГУ Нацполиции Киева
Сообщается, что на месте инцидента были найдены окурки и отпечатки пальцев, вероятно, пренадлежащие поджигателям.
Также стало известно, что пожар возник ночью на втором этаже садика по улице Героев Днепра. Сторож вызвала спасателей и полицейских. Пострадавших нет.
Пожар в детском саду
ГУ Нацполиции Киева
Пожар в детском саду
ГУ Нацполиции Киева
Пожар в детском саду
ГУ Нацполиции Киева
Как сообщал OBOZREVATEL, в России в детском саду дети заболели коклюшем из-за отсутствия кроватей. Сообщается, что дети вынуждены были спать на полу.
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