В Киеве произошла массовая драка со стрельбой. Видео инцидента

В кафе Киева в ночь на 2 сентября в одном из кафе на ул. Константиновской произошел конфликт со стрельбой.

Об этом сообщает ТСН. Инцидент случился между компанией, которая отдыхала в кафе, и совладельцами заведения.

Как стало известно, причиной ссоры стало то, что отдыхающие вели себя слишком громко. Компания из 15 человек после закрытия заведения попросила разрешения посидеть на летней площадке кафе.

"Мы им сказали, что нужно будет тихо. Они сказали: "Хорошо". Проходит полчаса. Они шумят. Мы сделали одно замечание... Уже именно до драки они сидели на полу, выпивали... Шумели. Уже сделали замечание – они начали возмущаться: "Мы платим деньги – мы хотим дальше отдыхать". Я говорю: "Мало, что вы платите – здесь люди отдыхают", И они начинают хозяина ресторана окружать толпой... Я одного выдергиваю и все начинают драться. Чтобы это предотвратить, я применил стартовый пистолет", – рассказал один из совладельцев.

На место инцидента была вызвана полиция.

У ніч проти 2 вересня в одному з кафе на вул. Костянтинівській у Києві сталася бійка зі стріляниною. Відео очевидця події. pic.twitter.com/SfRJRnlpW4 — ТСН.ua (канал 1+1) (@tsnua) September 1, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева в воскресенье, 1 сентября, двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения устроили кровавую драку.

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