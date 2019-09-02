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В Киеве произошла массовая драка со стрельбой. Видео инцидента

2.2т Читать материал на украинском

В кафе Киева в ночь на 2 сентября в одном из кафе на ул. Константиновской произошел конфликт со стрельбой.

Об этом сообщает ТСН. Инцидент случился между компанией, которая отдыхала в кафе, и совладельцами заведения.

Как стало известно, причиной ссоры стало то, что отдыхающие вели себя слишком громко. Компания из 15 человек после закрытия заведения попросила разрешения посидеть на летней площадке кафе.

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"Мы им сказали, что нужно будет тихо. Они сказали: "Хорошо". Проходит полчаса. Они шумят. Мы сделали одно замечание... Уже именно до драки они сидели на полу, выпивали... Шумели. Уже сделали замечание – они начали возмущаться: "Мы платим деньги – мы хотим дальше отдыхать". Я говорю: "Мало, что вы платите – здесь люди отдыхают", И они начинают хозяина ресторана окружать толпой... Я одного выдергиваю и все начинают драться. Чтобы это предотвратить, я применил стартовый пистолет", – рассказал один из совладельцев.

На место инцидента была вызвана полиция.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева в воскресенье, 1 сентября, двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения устроили кровавую драку.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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CARGO 100
CARGO 100
"Чтобы это предотвратить, я применил стартовый пистолет", – рассказал один из совладельцев. Слабаки! Не могли с автомата шмальнуть?
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