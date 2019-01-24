В Киеве скульптор сравнил военных с половым органом: скандал получил громкое продолжение

В Киеве в Национальной академии изобразительных искусств (НАИИ) разгорелся скандал из-за инсталляции одного из студентов – Спартака Хачанова – под названием "Парад членов", в которой военные изображены в виде мужских половых органов.

Его творение было выставлено в холле академии 19 января. Сам студент, переселенец из Донецкой области, назвал свою работу антивоенной, сообщает "Buro 24/7". (Чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

"Мне чужды военные парады и то, что сюда привозят это страшное оружие. Думаю, это все тянется из детства. Я сам из Донецкой области – города Снежное. Сейчас наш дом там взорвали. Все это повлияло – общее состояние в стране и место, откуда я родом", – пояснил он.

Спартак Хачанов "Новости Донбасса"

При этом Хачанов отрицает, что изображал именно украинских военных: "Уже написали многие: военный, антивоенный, путинское, проукраинское — клише поставили. Там что, конкретика должна быть — русские или украинские флаги? Могу точно сказать, что я не издевался над украинской армией, как мне сказали. Это бред".

Facebook Евгения Валюка

Facebook Евгения Валюка

Facebook Евгения Валюка

Саму инсталляцию прямо в холле учебного заведения разрушили двое преподавателей. Один из них — ветеран АТО/ООС Владимир Харченко, пишут "Новости Донбасса".

После этого инцидента НАИИ посетили представители праворадикальной организации "С14". Один из ее участников Сергей Бондарь на своей странице в Facebook выложил фото из академии в подтверждение присутствия и назвал Хачанова "в*тником".

После этого начинающего скульптора отчислили из академии.

Спартак Хачанов родом из Баку, но вырос в Донецкой области. Окончил Харьковское художественное училище и поступил в НАИИА. В своих работах использует дерево, керамику, металл и камень.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети опубликовали данные о двух украинских бойцах, которые погибли в зоне проведения ООС на Донбассе.

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