В центре Киева легковушка протаранила "скорую": подробности, фото и видео жуткого ДТП

В четверг, 10 октября, в центре Киева машина скорой помощи перевернулась вместе с медиками и пациентом.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook. ДТП произошло около 14:30 на пересечении улиц Жилянской и Антоновича (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По предварительным данным, врачи везли пациента в больницу и очень спешили. В момент, когда они проезжали на красный свет с включенными проблесковыми маячками, в них влетел автомобиль Ford.

В Киеве авто протаранило "скорую" Telegram-канал Виктора Далюка

В Киеве авто протаранило "скорую" Telegram-канал Виктора Далюка

В Киеве авто протаранило "скорую" Telegram-канал Виктора Далюка

В Киеве авто протаранило "скорую" Telegram-канал Виктора Далюка

В Киеве авто протаранило "скорую" Telegram-канал Виктора Далюка

В Киеве авто протаранило "скорую" Telegram-канал Виктора Далюка

В Киеве авто протаранило "скорую" Telegram-канал Виктора Далюка

В Киеве авто протаранило "скорую" Telegram-канал Виктора Далюка

В Киеве авто протаранило "скорую" Telegram-канал Виктора Далюка

В Киеве авто протаранило "скорую" Telegram-канал Виктора Далюка

В Киеве авто протаранило "скорую" Telegram-канал Виктора Далюка

В Киеве авто протаранило "скорую" Telegram-канал Виктора Далюка

В Киеве авто протаранило "скорую" Telegram-канал Виктора Далюка

На место аварии экстренно прибыла вторая "скорая", которая увезла пациента в больницу. Отмечается, что у водителя спецавто незначительные ссадины. Мужчина, который был за рулем легковушки, отделался испугом.

Около 15:15 на место ДТП прибыли патрульные и еще 6 машин "скорой помощи". Информации о других пострадавших нет. Движение на этом участке дороги частично перекрыли.

В Киеве "скорая" попала в жуткое ДТП

В Киеве "скорая" попала в жуткое ДТП

В Киеве "скорая" попала в жуткое ДТП

В Киеве "скорая" попала в жуткое ДТП

В Киеве "скорая" попала в жуткое ДТП

В Киеве "скорая" попала в жуткое ДТП

Швидка допомога, що перекинулася на вулиці Антоновича. pic.twitter.com/Nxh2WyfmOi — Olexandr Demchenko (@Ol_Demchenko) October 10, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве возле ТРЦ "Космополит" столкнулись легковушка Peugeot и автомобиль скорой медицинской помощи, который экстренно доставлял ребенка в больницу.

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