Главная Новости
10 октября • обновлено в 21:23
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Новости Киева

В центре Киева легковушка протаранила "скорую": подробности, фото и видео жуткого ДТП

3.6т Читать материал на украинском

В четверг, 10 октября, в центре Киева машина скорой помощи перевернулась вместе с медиками и пациентом.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook. ДТП произошло около 14:30 на пересечении улиц Жилянской и Антоновича (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По предварительным данным, врачи везли пациента в больницу и очень спешили. В момент, когда они проезжали на красный свет с включенными проблесковыми маячками, в них влетел автомобиль Ford.

Новости
В Николаеве скорая сбила школьницу и скрылась: фото и видео с места ДТП
В Киеве авто протаранило "скорую"

В Киеве авто протаранило "скорую"

Telegram-канал Виктора Далюка

В Киеве авто протаранило "скорую"

В Киеве авто протаранило "скорую"

Telegram-канал Виктора Далюка

В Киеве авто протаранило "скорую"

В Киеве авто протаранило "скорую"

Telegram-канал Виктора Далюка

В Киеве авто протаранило "скорую"

В Киеве авто протаранило "скорую"

Telegram-канал Виктора Далюка

В Киеве авто протаранило "скорую"

В Киеве авто протаранило "скорую"

Telegram-канал Виктора Далюка

В Киеве авто протаранило "скорую"

В Киеве авто протаранило "скорую"

Telegram-канал Виктора Далюка

В Киеве авто протаранило "скорую"

В Киеве авто протаранило "скорую"

Telegram-канал Виктора Далюка

В Киеве авто протаранило "скорую"

В Киеве авто протаранило "скорую"

Telegram-канал Виктора Далюка

В Киеве авто протаранило "скорую"

В Киеве авто протаранило "скорую"

Telegram-канал Виктора Далюка

В Киеве авто протаранило "скорую"

В Киеве авто протаранило "скорую"

Telegram-канал Виктора Далюка

В Киеве авто протаранило "скорую"

В Киеве авто протаранило "скорую"

Telegram-канал Виктора Далюка

В Киеве авто протаранило "скорую"

В Киеве авто протаранило "скорую"

Telegram-канал Виктора Далюка

В Киеве авто протаранило "скорую"

В Киеве авто протаранило "скорую"

Telegram-канал Виктора Далюка

На место аварии экстренно прибыла вторая "скорая", которая увезла пациента в больницу. Отмечается, что у водителя спецавто незначительные ссадины. Мужчина, который был за рулем легковушки, отделался испугом.

Около 15:15 на место ДТП прибыли патрульные и еще 6 машин "скорой помощи". Информации о других пострадавших нет. Движение на этом участке дороги частично перекрыли.

В Киеве "скорая" попала в жуткое ДТП

В Киеве "скорая" попала в жуткое ДТП

В Киеве "скорая" попала в жуткое ДТП

В Киеве "скорая" попала в жуткое ДТП

В Киеве "скорая" попала в жуткое ДТП

В Киеве "скорая" попала в жуткое ДТП

В Киеве "скорая" попала в жуткое ДТП

В Киеве "скорая" попала в жуткое ДТП

В Киеве "скорая" попала в жуткое ДТП

В Киеве "скорая" попала в жуткое ДТП

В Киеве "скорая" попала в жуткое ДТП

В Киеве "скорая" попала в жуткое ДТП

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве возле ТРЦ "Космополит" столкнулись легковушка Peugeot и автомобиль скорой медицинской помощи, который экстренно доставлял ребенка в больницу.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
ДТП
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
12
0
Смешно
0
Интересно
12
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Chupat Sergey
Chupat Sergey
Согласно ПДД водитель скорой должен убедится в безопасности своего маневра. а не тупо лететь на красный
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel