В Киеве сгорело авто известной активистки: появились фото ЧП

В Киеве в ночь на 20 декабря сгорело авто основательницы общественной организации "Батьки SOS" Алены Парфеновой.

Как сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций, это третий поджег за минувшую ночь. Инцидент произошел около 5 утра.

В результате возгорания, у Toyota RAV4 сгорел моторный отсек и салон, а также повреждено лакокрасочное покрытие в рядом припаркованном автомобиле Geely CK.

В Киеве сгорело авто основательницы "Батьки SOS" Алены Парфеновой

Как сообщила сама Парфенова на своей странице Facebook, по предварительной версии правоохранителей, авто подожгли.

"Я не знаю, что случилось, но оперативно следователь говорит: похоже на поджог", – написала Парфенова, опубликовав фото сгоревшего авто.

В Киеве сгорело авто основательницы "Батьки SOS" Алены Парфеновой Facebook\Алена Парфенова

В Киеве сгорело авто основательницы "Батьки SOS" Алены Парфеновой Facebook\Алена Парфенова

В Киеве сгорело авто основательницы "Батьки SOS" Алены Парфеновой Facebook\Алена Парфенова

Как писал OBOZREVATEL, в Подольском районе Киева 6 декабря неизвестный поджег автомобиль на территории элитного ЖК "Парковый город", что на улице Вышгородской.

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