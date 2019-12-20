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20 декабря • обновлено в 13:29
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В Киеве сгорело авто известной активистки: появились фото ЧП

1.7т
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В Киеве в ночь на 20 декабря сгорело авто основательницы общественной организации "Батьки SOS" Алены Парфеновой.

Как сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций, это третий поджег за минувшую ночь. Инцидент произошел около 5 утра.

В результате возгорания, у Toyota RAV4 сгорел моторный отсек и салон, а также повреждено лакокрасочное покрытие в рядом припаркованном автомобиле Geely CK.

В Киеве сгорело авто основательницы "Батьки SOS" Алены Парфеновой

В Киеве сгорело авто основательницы "Батьки SOS" Алены Парфеновой

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Как сообщила сама Парфенова на своей странице Facebook, по предварительной версии правоохранителей, авто подожгли.

"Я не знаю, что случилось, но оперативно следователь говорит: похоже на поджог", – написала Парфенова, опубликовав фото сгоревшего авто.

В Киеве сгорело авто основательницы "Батьки SOS" Алены Парфеновой

В Киеве сгорело авто основательницы "Батьки SOS" Алены Парфеновой

Facebook\Алена Парфенова

В Киеве сгорело авто основательницы "Батьки SOS" Алены Парфеновой

В Киеве сгорело авто основательницы "Батьки SOS" Алены Парфеновой

Facebook\Алена Парфенова

В Киеве сгорело авто основательницы "Батьки SOS" Алены Парфеновой

В Киеве сгорело авто основательницы "Батьки SOS" Алены Парфеновой

Facebook\Алена Парфенова

Как писал OBOZREVATEL, в Подольском районе Киева 6 декабря неизвестный поджег автомобиль на территории элитного ЖК "Парковый город", что на улице Вышгородской.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина Киев
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