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23 сентября • обновлено в 13:33
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В Киеве сгорел склад матрасов "Венето": фото и видео пожара

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В ночь на 23 сентября на Выдубичах в Голосеевском районе Киева загорелось офисное помещение компании по производству матрасов "Венето" площадью 700 кв. м.

На месте происшествия работали 14 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 63 человека личного состава. Пожар удалось ликвидировать только в 8.00 следующего дня (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Огонь перекинулся на соседнее 4-этажное офисное здание.

Пожар в компании "Венето"

Пожар в компании "Венето"

Скриншот

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Как сообщили в компании, больше всего от пожара пострадал склад, огонь уничтожил всю продукцию. Также частично поврежден рядом стоящий офис – верхние этажи затоплены и была повреждена крыша. Кроме того, сгорели два служебных автомобиля. Пострадавших нет.

На данный момент компания составила заявление об умышленном поджоге. В "Венето" отметили, что на восстановление всей работы организации потребуется неделя.

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Пожар в компании "Венето"

Пожар в компании "Венето"

ГСЧС

Пожар в компании "Венето"

Пожар в компании "Венето"

ГСЧС

Пожар в компании "Венето"

Пожар в компании "Венето"

ГСЧС

Пожар в компании "Венето"

Пожар в компании "Венето"

ГСЧС

Пожар в компании "Венето"

Пожар в компании "Венето"

ГСЧС

Пожар в компании "Венето"

Пожар в компании "Венето"

ГСЧС

Как писал OBOZREVATEL, в Деснянском районе Киева в субботу, 21 сентября, разгорелся сильный пожар. По предварительной информации, в промзоне за Дарницкой ТЭЦ вспыхнули автоцистерны,

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Место
Украина Киев
Тег
пожар
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