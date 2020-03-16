В Киеве с подозрением на коронавирус изолировали трех людей – СМИ

Троих работниц киевского детского сада изолировали за контакты с людьми, зараженными коронавирусом.

Среди них – дочка жительницы Радомышля, первой в Украине пациентки, умершей от COVID-19. Об говорится в официальном письме, направленном Ирпенским межрайонным отделом лабораторных исследований в Ирпенский городской центр ПМСП.

Согласно информации, речь идет о детском саде №601, что в Святошинском районе Киева. Дочка умершей от коронавируса 71-летней радомышлянки работает в этом учреждении завхозом.

В Киеве с подозрением на коронавирус изолировали трех сотрудниц детсада

Отмечается, что она контактировала с больной матерью с 8 по 11 марта. А на работе в детском саду – с няней и помощником воспитателя – контакт был 11 марта. Как известно, 12 марта мать женщины была госпитализирована в Радомышле, а 13 марта скончалась.

Сейчас все трое сотрудниц киевского детсада находятся дома на изоляции в Ирпене. При этом местные службы уведомлены о необходимости контроля состояния их здоровья.

Документ lb.ua

По данным LB.ua, у одной из сотрудниц детсада экспресс-тест на новый китайский вирус показал отрицательный результат.

"Няня и помощница воспитателя относятся к непрямым контактам, риск их заражения считается очень малым. Одна из женщин уже сделала экспресс-тест на коронавирус, и он дал отрицательный результат", – передает издание слова источника.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев с 17 марта введет еще более жесткий карантин из-за распространения коронавируса COVID-19 в Украине и мире в целом. Будет ограничено передвижение между городом и другими населенными пунктами Украины (рекомендация), приостановлена работа заведений общественного питания и торговых центров.

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