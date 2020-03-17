Главная Новости
17 марта • обновлено в 15:33
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Новости Киева

В Киеве с 12 этажа больницы выпал пациент и раздавил машину

1.1т
Читать материал на украинском

Из окна столичной больницы №12 Печерского района выпал один из пациентов.

Как передает УНН со ссылкой на сообщения очевидцев, человек выпал с 12 этажа. Как отметили врачи, которые приехали на место инцидента, сейчас он находится в тяжелом состоянии.

В пресс-службе Главного управления Национальной полиции Киева сообщили, что правоохранители выехали на место происшествия.

В Киеве с 12 этажа больницы выпал пациент и раздавил машину

В Киеве с 12 этажа больницы выпал пациент и раздавил машину

По информации Telegram-канала Киев Оперативный, человек, который упал с высоты 12 этажа, оказался на крыше припаркованного у стен больницы автомобиля.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве из реки Днепр 9 марта достали части человеческого тела. Жуткую находку обнаружили неподалеку от улицы Приречной.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Глеб Иванов
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги