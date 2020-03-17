Из окна столичной больницы №12 Печерского района выпал один из пациентов.

Как передает УНН со ссылкой на сообщения очевидцев, человек выпал с 12 этажа. Как отметили врачи, которые приехали на место инцидента, сейчас он находится в тяжелом состоянии.

В пресс-службе Главного управления Национальной полиции Киева сообщили, что правоохранители выехали на место происшествия.

В Киеве с 12 этажа больницы выпал пациент и раздавил машину

По информации Telegram-канала Киев Оперативный, человек, который упал с высоты 12 этажа, оказался на крыше припаркованного у стен больницы автомобиля.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве из реки Днепр 9 марта достали части человеческого тела. Жуткую находку обнаружили неподалеку от улицы Приречной.

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