В Киеве рвануло припаркованное возле дома авто: фото и видео ЧП

В Киеве возле дома по ул. Срибнокильской, 3Б в ночь на 12 марта взорвался авомобиль Porsche.

После этого пламя перебросилось на стоящие рядом KIA и Audi. По словам местных жителей, примерно в 02:00 они проснулись от хлопка, сообщается в группе "Киев Оперативный" в Facebook. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Пожарная охрана ГоСЧС прибыла на место за 11 минут. Полностью ликвидировать пожар удалось лишь через полчаса.

К счастью, обошлось без пострадавших и жертв. Причины возгорания установит следствие.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в ночь на 16 февраля на Столичном шоссе произошло смертельное ДТП, в результате которого одна из пассажирок живьем сгорела в авто.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!