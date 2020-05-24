В Киеве резко подскочило количество больных коронавирусом: данные по районам

За прошедшие сутки, 23 мая, коронавирус обнаружили еще у 54 жителей Киева, в частности – у трех медиков и шестерых детей. Следовательно, общее количество зараженных COVID-19 в украинской столице уже достигло 2623.

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Об этом написал на своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко. Больше всего случаев обнаружили снова в Дарницком – 12 больных, Святошинском – 10 и в Деснянском районах – 9.

Мэр отметил, что количество летальных случаев от коронавируса составляет 59 (+1 за сутки). Что касается новых фактов инфицирования, то они были обнаружены у 26 женщин в возрасте от 21 до 81 лет, 22 мужчин от 23 до 81 лет, трех девочек в возрасте 10, 11 и 16 лет и трех мальчиков, которым 2,12 и 15 лет.

Коронавирус в Киеве Telegram-канал Виталия Кличко

В больницы, по словам Кличко, госпитализировали 16 пациентов. Другие – лечатся на самоизоляции под контролем врачей. Выздоровели за сутки семь человек. Всего коронавирус преодолели 358 жителей столицы.

"Мы начали в столице второй этап ослабления ограничений. И очень важно, насколько киевляне будут придерживаться элементарных правил. Очень важно не допустить обострения ситуации с распространением вируса. Не пренебрегайте своей безопасностью! Берегите себя!" – обратился к киевлянам глава столицы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 мая суточный прирост заболеваемости в Киеве составил 47 человек, среди них – 14 медиков. Больше всего случаев тогда также было зафиксировано в Дарницком районе – 10 больных.