В Киеве резко подорожает проезд в маршрутках: названы цены

До конца 2018 года стоимость проезда в маршрутках в Киеве и на междугородних направлениях вырастет от 1 до 3 гривен.

Как передает УНН, об этом сообщил директор столичной компании-перевозчика "Трансгруп" Владимир Назаренко, отметив, что рассчитываться новая стоимость проезда будет по каждому маршруту отдельно.

"Цены на проезд будут повышаться — по каждому маршруту будет свой расчет. На пригородных маршрутах подорожания следует ожидать, поскольку из-за подорожания горючего там не повышался тариф. А на городских тарифах повышение будет незначительное — в пределах гривны-двух. Пригородные — в зависимости от расстояния, подорожают от гривны до трех", — рассказал он.

Стоимость проезда перевозчик связал с ценами на бензин и заявил, что подорожания не прекратятся, пока цена на топливо не стабилизируется.

По его словам, столичным властям уже было передано предложение о повышении тарифа в среднем до 10 гривен за поездку.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно прогнозам, стоимость бензина может увеличиться с 33 до 38 грн за литр. По словам экспертов, в ближайшее время практически нет причин ожидать снижения цен на топливо.