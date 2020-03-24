В четверг, 26 марта, на сессии Киевсовета рассмотрят проект решения, который сократит арендные ставки на период карантина.

Об этом OBOZREVATEL рассказал депутат Сергей Артеменко. По его словам, для всех договоров аренды сократят ставку вдвое. А если бизнес вообще не может работать в условиях карантина, то и платить он ничего не будет.

"Скидка действует с 11 марта по 31 июля 2020 года включительно. Для всех договоров аренды применяется коэффициент 0,5, то есть арендаторы будут платить за этот период вдвое меньше. А арендаторы, которые в этот период вынуждены были вообще прекратить свою деятельность, выполняя решение власти, вообще будут освобождены от оплаты за аренду", - рассказал Артеменко.

В Киеве собираются снизить арендную ставку на время карантина

В Киеве собираются снизить арендную ставку на время карантина

По его словам, речь идет о парикмахерских, салонах красоты, кафе, ресторанах, ателье и т.д.

"Это малый и бизнес, который и пополняет бюджет Киева. Они должны в 10-дневный срок со дня вступления в силу этого решения Киевсовета уведомить арендодателей о том, что не используют помещения. И они будут освобождены от платы на 100 %. При этом помещения за ними сохранятся", - подчеркнул депутат.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в разных странах правительства поддерживают бизнес в связи с коронавирусом.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!