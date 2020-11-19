В Киеве редкие деревья сбросили все листья за одну ночь: впечатляющие фото

Анна Прийма Кияни 05:20, 19.11.2020

В Национальном ботаническом саду Киева состоялась "ночь гинкго" – момент в году, когда с этих деревьев одновременно опадают все листья.

Как говорится на странице сада в Facebook, гинкго – очень древнее растение, современник динозавров.

Сейчас на Земле растет только один вид – гинкго двулопастное. А вот отпечатки листьев других видов часто находят в окаменелостях.

Гинкго сбросили листья
Facebook ботсада
Ночь гинкго
Facebook ботсада

Как писал OBOZREVATEL, начальник отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Владислав Билык предположил, что зима 2020-2021 года в Украине окажется не такой теплой, как прошлогодняя, но, вероятно, будет похожа на европейскую.

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