Расцарапала лицо и сбежала: в Киеве разъяренная мать набросилась на полицейского

В Соломенском районе Киева агрессивная женщина набросилась на полицейского и расцарапала ему лицо за то, что тот задержал ее взрослого сына.

Как сообщает Информатор, полицейские остановили водителя Mercedes, которые пересек двойную сплошную полосу. На просьбу показать документы, он не отреагировал. Патрульным пришлось силой вытаскивать водителя из машины и уже в полицейском автомобиле везти в медучредение, чтобы проверить его кровь на содержание наркотических веществ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу доконца).

По словам правоохранителей, у них были все основания считать, что мужчина находится под воздействием наркотиков.

в Киеве разъяренная мать набросилась на полицейского bez-tabu.com.ua

К этому моменту к полиции приехали родственники задержанного. Его мать набросилась на одного из копов. Она подбежала к патрульному автомобилю и расцарапала полицейскому лицо, когда тот опустил боковое стекло. После этого женщина попыталась скрыться. Позже ее задержали и доставили в участок уже в качестве подозреваемой. Во время допроса раздосадованной матери стало плохо и правоохранители вызвали ей бригаду скорой помощи.

Ей инкриминируют статью 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Горе-матери грозит до пяти лет лишения свободы.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве посреди улицы напали на полицейского, который пытался утихомирить шумную компанию. Молодые люди отдыхали во дворе жилого дома, громко включив музыку в 2 часа ночи.

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