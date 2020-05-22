В Киеве развернулась стихийна торговля: местные жители переживают из-за вспышки коронавируса

После послабления карантина и открытия продуктовых рынков на улицах Киева развернулась стихийная торговля.

В редакцию OBOZREVATEL обратились жители Оболонского района столицы, прислав фотографии с места работы нелегальных торговых точек. Продукты продают просто из машины, на продавце есть перчатки и маска, но судя по фото она не прикрывает нос. Возможности помыть руки у торговцев нет, а есть ли у них санитайзеры – неизвестно.

На Оболони начали работу стихийные торговцы

На Оболони начали работу стихийные торговцы

Конечно, говорить о какой-то социальной дистанции невозможно, за этим никто не следит. Киевляни отмечают, что основной покупатель у стихийщиков – пенсионеры, люди в повышенной зоне риска, и в разгар коронавирусной инфекции подобная торговля продуктами питания недопустима.

Как известно, стихийная торговля в Украине запрещена в принципе и наказывается штрафными санкциями. Нелегальная продажа продуктов несет за собой угрозу для здоровья и жизни людей, а теперь еще и создает риски для распространения заболеваемости COVID-19 среди украинцев.

Как написал нам местный житель, люди 6 раз вызывали на место полицию, но за три часа никто не приехал. Жители Оболони подозревают, что точки покрываются полицейскими.

Про еще одну точку стихийщиков сообщили в Telegram-канале "Киев сейчас". Как пишут авторы канала, нелегальная торговля разместилась на парковке супермаркета на пр. Григоренко.

"Продавцы утверждают, что они работают законно, якобы это одна из сельскохозяйственных ярмарок. Торгаши оставляют после себя мусор в виде неубранных ящиков и пластиковых пакетов", – сказано в сообщении.

На Позняках зафиксировали роботу нелегальных торговых точек Telegram-канал "Киев сейчас"

Как видно на фото, на торговых палатках нет никаких защитных экранов или пленок, торговые точки расположены близко друг к другу, и как утверждают авторы, много продавцов стоят без масок.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве разрешили продуктовым рынкам возобновить работу с 10 мая.

При этом мэрия столицы приняла решение не открывать торгово-развлекательные центры.