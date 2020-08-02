В Киеве разрушили въезд на Труханов остров: Кличко сделал предупреждение вандалам

На пункте въезда на столичный Труханов остров, в ночь на воскресенье 2 августа, было повреждено оборудование автоматической системы: стрелу и гидравлическую станцию шлагбаума, светофор, две камеры, контроллер болард.

Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, сумма ущерба по меньшей мере составляет почти 300 000 гривен, личность нападавшего установлена, он задержан (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).

"Опять случай вандализма в столице. Повреждено коммунальное имущество на въезде на Труханов остров. Личность разрушителя установили, его задержала полиция. И я лично проконтролирую, чтобы это дело дошло до суда. Эти варвары должны знать, что придется отвечать за подобные действия. Тогда будут думать, стоит ли "самоутверждаться" таким образом", – написал Кличко.

Мэр также напомнил, на Трухановом острове для безопасности отдыхающих, установлена система ограниченного доступа автомобилей и контроля скорости. На авто могут заезжать работники спортивных баз, расположенных на острове, спортсмены, которые там тренируются и коммунальные службы.

"Если они нарушают скоростной режим, это фиксируют камеры наблюдения и авто лишается права доступа на Труханов остров. А для автомобилей киевлян, приезжающих отдыхать, обустроили парковку", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, на прошлой неделе мэр Киева Виталий Кличко поймал на улице Киева двух парней, которые рисовали граффити на стене дома на улице Стрелецкой. С нарушителями он "провел воспитательную беседу" и "передал полиции".