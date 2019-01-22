''Ты больной? Закрой рот!'' В школе Киева вспыхнул скандал из-за оскорблений педагога

В Киеве в школе №248 вспыхнул скандал из-за диалога учителя и ученика. Педагога обвинили в грубом обращении к семиклассникам.

По словам матери одного из учеников, Татьяны Куриловой, учительница обратилась к ее сыну и его товарищу со словами: "Вы что, больные?". Об этом она написала в группе "Батьки SOS" в Facebook.

"Сын общался с одноклассниками, другой мальчик громко с кем-то разговаривал. Учитель, не разобравшись, так сделала замечание сыну и второму ребенку", – пояснила женщина.

Она уточнила, что на грубость учительницы ее сын ответил, что она "сама такая", а на указание закрыть рот предложил ей сделать тоже самое.

Школа №248 Google-карты

"Я ни в коем случае не оправдываю своего ребенка! Неужели учителю нельзя сделать замечание нормальным языком? Без оскорблений?" — написала Курилова.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре в киевской школе №287 разгорелся скандал из-за оскорбления ребенка учительницей младших классов. По словам родителей, педагог на протяжение года обижает одного из учеников.

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