В Киеве разгорелся скандал из-за строительства ресторана на месте археологических раскопок. Видео

В Киеве на Почтовой площади сводится якобы незаконное строительство нежилого помещения под ресторан или ТРЦ.

По крайней мере об этом утверждает депутат Киевсовета (фракция ВО "Свобода") Игорь Мирошниченко. По его запросу в настоящее время ликвидированное ГАСИ, еще в феврале 2020 года, пришел ответ о том, что данный объект был капитально отремонтирован и сдан в эксплуатацию 28 февраля. О том строительство продолжается уже более двух месяцев.

"Здесь было развалено нежилое здание, которое, по сообщения ГАСИ, в феврале владелец пытался капитально отремонтировать. За три дня, 28 февраля, согласно декларации ГАСИ, он ее отремонтировал и ввел в эксплуатацию. Но два места прошло, а работы продолжают вестись. Без никаких разрешительных документов и юридических оснований строится уже третий этаж", – сообщил Мирошниченко.

Депутат напомнил, что строительные работы ведутся на месте, где были проведены археологические раскопки улицы времен Киевской Руси, из-за чего было остановлено строительство транспортной развязки.

"Пользуясь тем, что ГАСИ ликвидировано, а для ДСК установлен мораторий на проверки, происходит незаконное строительство. Вокруг рестораны построено незаконно, под видом реконструкции транспортной развязки, которую остановили из-за археологических раскопок", – пояснил он.

Мирошниченко сообщил, что обратился к председателю Департамента земельных ресурсов КГГА Петру Оленичу и в Кабинет министров с требованием возобновить проверки незаконного строительства. В частности просит вмешаться мэра Киева Виталия Кличко и Национальную полицию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко незаконно построил жилой многоквартирный дом на участке, который государство предоставил в пользование вуза.

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