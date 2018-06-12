В Киеве разгорелся скандал из-за магазина путинского миллионера

Активисты организации С14 сорвали баннеры с рекламой "крестьянской" продукции скандального российского бизнесмена Германа Стерлигова в центре Киева.

"Центр столицы, Крещатик 44а. С14 сняло баннер российского одиозного бизнесмена Германа Стерлигова. Украинофоба и спонсора "ДНР" и "ЛНР", – сообщил представитель организации Сергей Мазур на своей странице в Facebook.

Стоит отметить, что местная жительница Ирина Дзюба 9 июня сообщала, что магазин был готов к открытию.

"Полки магазинчика "Хлеб по рецепту Германа Стерлигова" в Киеве на Крещатике почти заполнены настоящими натуральными крестьянскими продуктами, произведенными нами, крестьянами, лично. Все готово, в понедельник открытие! Но будет так, как Богу угодно. На все воля Божья", – сообщала она.

При этом, было сказано, что пришло письмо с Кипра от собственника помещения из-за скандальной вывески.

"Суть такова. Кипиш на весь Крещатик, требует убрать срочно вывеску "Хлеб по рецепту Германа Стерлигова". Вывеска реклама весит всего полдня. Слава Богу за все! Крестьянин Владимир Дзюба", – резюмировала она.

Киевляне были возмущены проявлением "русского мира" в центре украинской столицы в то время, как идет война.

"Это что? "Русский мир" в центре Киева? Ребята, а ничего что у нас как бы так война идет", – написали пользователи.

В сети предположили, что данная вывеска была провокацией.

Как сообщал OBOZREVATEL, Стерлигов открыл такой же магазин в Москве. В результате, в октябре 2017 года там был избит мэр Архангельска Александр Донской, известный нетрадиционной ориентацией.