В Киеве раздавили известного диджея на мотоцикле: опубликовано видео 18+

В сеть попало видео трагической гибели в Киеве диджея Александра Лисогора (Gabber).

ДТП произошло в четверг на проспекте Победы. Как видно на кадрах, опубликованных "Информатором", мужчина двигался на мотоцикле Honda, когда в его байк внезапно влетел легковой автомобиль Hyundai Trajet.

Авто резко сместилось с левой полосы в средний ряд, врезавшись в мотоциклиста. Байк застрял под передним левым колесом, а диджей – под бампером.

При этом после столкновения водитель автомобиля не остановился и протащил жертву еще несколько десятков метров.

Внимание, видео 18+

Александр Лисогор facebook.com/mixmaster.gabber

Как писал OBOZREVATEL, Лисогор скончался в операционной - он получил перелом всех ребер, таза, ушиб сердца и легких.

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