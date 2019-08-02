В Киеве раздавили известного диджея на мотоцикле: опубликовано видео 18+

В сеть попало видео трагической гибели в Киеве диджея Александра Лисогора (Gabber).
ДТП произошло в четверг на проспекте Победы. Как видно на кадрах, опубликованных "Информатором", мужчина двигался на мотоцикле Honda, когда в его байк внезапно влетел легковой автомобиль Hyundai Trajet.
Авто резко сместилось с левой полосы в средний ряд, врезавшись в мотоциклиста. Байк застрял под передним левым колесом, а диджей – под бампером.
При этом после столкновения водитель автомобиля не остановился и протащил жертву еще несколько десятков метров.
Внимание, видео 18+
Александр Лисогор
facebook.com/mixmaster.gabber
Как писал OBOZREVATEL, Лисогор скончался в операционной - он получил перелом всех ребер, таза, ушиб сердца и легких.
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