В Киеве лоб в лоб столкнулись микроавтобус и внедорожник: две жертвы, с десяток раненых. Фото и видео

В Киеве произошло смертельное ДТП с микроавтобусом Mercedes и Toyota Rav4.

Как передает "Киев оперативный" в Facebook, авария случилась на улице Зодчих около 00:15 в среду, 20 ноября.

Сообщается, что сильное лобовое столкновение стало следствием того, что водители "не поделили дорогу".

По предварительной информации, в ДТП пострадали около 10 человек. Двое из них погибли: водитель и пассажир Toyota.

В Киеве столкнулись микроавтобус Mercedes и Toyota Rav4 facebook.com/KyivOperativ

В Киеве столкнулись микроавтобус Mercedes и Toyota Rav4 facebook.com/KyivOperativ

В Киеве столкнулись микроавтобус Mercedes и Toyota Rav4 facebook.com/KyivOperativ

В Киеве столкнулись микроавтобус Mercedes и Toyota Rav4 facebook.com/KyivOperativ

В Киеве столкнулись микроавтобус Mercedes и Toyota Rav4 facebook.com/KyivOperativ

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала 2019 года в Украине произошло более тысячи ДТП из-за вождения в состоянии алкогольного опьянения. В этих авариях пострадали почти полторы тысячи человек, из них десятки погибли.

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