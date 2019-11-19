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20 ноября • обновлено в 02:38
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В Киеве лоб в лоб столкнулись микроавтобус и внедорожник: две жертвы, с десяток раненых. Фото и видео

1.1т
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В Киеве произошло смертельное ДТП с микроавтобусом Mercedes и Toyota Rav4.

Как передает "Киев оперативный" в Facebook, авария случилась на улице Зодчих около 00:15 в среду, 20 ноября.

Сообщается, что сильное лобовое столкновение стало следствием того, что водители "не поделили дорогу".

По предварительной информации, в ДТП пострадали около 10 человек. Двое из них погибли: водитель и пассажир Toyota.

В Киеве столкнулись микроавтобус Mercedes и Toyota Rav4

В Киеве столкнулись микроавтобус Mercedes и Toyota Rav4

facebook.com/KyivOperativ

В Киеве столкнулись микроавтобус Mercedes и Toyota Rav4

В Киеве столкнулись микроавтобус Mercedes и Toyota Rav4

facebook.com/KyivOperativ

В Киеве столкнулись микроавтобус Mercedes и Toyota Rav4

В Киеве столкнулись микроавтобус Mercedes и Toyota Rav4

facebook.com/KyivOperativ

В Киеве столкнулись микроавтобус Mercedes и Toyota Rav4

В Киеве столкнулись микроавтобус Mercedes и Toyota Rav4

facebook.com/KyivOperativ

В Киеве столкнулись микроавтобус Mercedes и Toyota Rav4

В Киеве столкнулись микроавтобус Mercedes и Toyota Rav4

facebook.com/KyivOperativ

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Украина Киев
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