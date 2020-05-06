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6 мая • обновлено в 22:55
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Киевская фирма присвоила 16,5 млн с поставок оборудования для диагностики СOVID-19: детали аферы

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Служба безопасности Украины разоблачила топ-менеджмент киевской коммерческой структуры на присвоении миллионов гривен государственных средств при поставках лабораторного оборудования для диагностики коронавируса.

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Отмечается, что гендиректору фирмы уже сообщено о подозрении в совершении преступления. Об этом информирует пресс-служба СБУ.

Так, по версии следствия, частное предприятие заключило договор с государственными медучреждениями в Полтавской и Запорожской областях. Коммерсанты должны были обеспечить лаборатории оборудованием, необходимым для выявления СOVID-19 – в частности, исследования биологического материала потенциальных больных.

Киевская фирма присвоила 16,5 млн с поставок оборудования для диагностики СOVID-19

ssu.gov.ua

"Бизнесмены при формировании цены нарушили нормы предельной надбавки на оборудование, установленной правительством. Своими действиями они нанесли ущерб госбюджету на более чем 16,5 миллиона гривен. Эта сумма подтверждена судебно-экономической экспертизой", – говорится в сообщении.

Киевская фирма присвоила 16,5 млн с поставок оборудования для диагностики СOVID-19

ssu.gov.ua

В СБУ уточнили, что во время обысков в офисных помещениях коммерческой структуры правоохранители изъяли документацию, подтверждающую проведение сделки.

Гендиректору частного предприятия сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Киевская фирма присвоила 16,5 млн с поставок оборудования для диагностики СOVID-19

ssu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным журналистов, окружение президента Владимира Зеленского в разгар карантина занимается контрабандой товаров медицинского и другого оборудования на чартерных рейсах из Китая.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Новости Киева и Киевской области Коронавирус
Место
Украина
Тег
Служба безопасности Украины
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