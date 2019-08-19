В Киеве на пересечении улиц Саксаганского и Льва Толстого автомобиль Range Rover столкнулся с Tesla.
Как передает "Информатор" в Facebook, авария произошла около 18:05. Предварительно, Tesla стоял на светофоре по улице Саксаганского, а когда возобновил движение, перед автомобилем с улицы Льва Толстого выскочил Range Rover - электрокар ударил внедорожник в бок и его выбросило на тротуар, где были пешеходы.
В результате ДТП пострадали четверо человек. Двое из них были госпитализированы в тяжелом состоянии. У остальных травмы средней степени тяжести.
По словам очевидцев, водитель Range Rover находился в состоянии алкогольного опьянения и пытался проскочить на красный свет. Помимо него на переднем сидении был еще один мужчина, который пытался взять вину на себя.
В Киеве Range Rover столкнулся с Tesla
Киев оперативный
В Киеве Range Rover столкнулся с Tesla
Киев оперативный
В Киеве Range Rover столкнулся с Tesla
Киев оперативный
В Киеве Range Rover столкнулся с Tesla
Киев оперативный
В Киеве Range Rover столкнулся с Tesla
Киев оперативный
В Киеве Range Rover столкнулся с Tesla
Киев оперативный
В Киеве Range Rover столкнулся с Tesla
Киев оперативный
В Киеве Range Rover столкнулся с Tesla
Киев оперативный
В Киеве Range Rover столкнулся с Tesla
Киев оперативный
В Киеве Range Rover столкнулся с Tesla
Киев оперативный
В Киеве Range Rover столкнулся с Tesla
Киев оперативный
ДТП произошло на пересечении улиц Саксаганского и Льва Толстого
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Киеве на Харьковском шоссе произошло масштабное ДТП с участием автомобилей Lanos и Volkswagen, в результате чего пострадали женщина и подросток. Один из водителей пытался проскочить на желтый сигнал светофора.
Всего же за семь месяцев текущего года в Киеве произошло более 22 тысяч аварий, в которых пострадали более тысячи человек. Больше всего ДТП было зафиксировано в Голосеевском районе столицы.
При этом в Украине за аналогичных период в авариях погибли более 1,6 тысяч людей и еще около 17 тысяч получили травмы.
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