В Киеве на пересечении улиц Саксаганского и Льва Толстого автомобиль Range Rover столкнулся с Tesla.

Как передает "Информатор" в Facebook, авария произошла около 18:05. Предварительно, Tesla стоял на светофоре по улице Саксаганского, а когда возобновил движение, перед автомобилем с улицы Льва Толстого выскочил Range Rover - электрокар ударил внедорожник в бок и его выбросило на тротуар, где были пешеходы.

В результате ДТП пострадали четверо человек. Двое из них были госпитализированы в тяжелом состоянии. У остальных травмы средней степени тяжести.

По словам очевидцев, водитель Range Rover находился в состоянии алкогольного опьянения и пытался проскочить на красный свет. Помимо него на переднем сидении был еще один мужчина, который пытался взять вину на себя.

В Киеве Range Rover столкнулся с Tesla Киев оперативный

В Киеве Range Rover столкнулся с Tesla Киев оперативный

В Киеве Range Rover столкнулся с Tesla Киев оперативный

В Киеве Range Rover столкнулся с Tesla Киев оперативный

В Киеве Range Rover столкнулся с Tesla Киев оперативный

В Киеве Range Rover столкнулся с Tesla Киев оперативный

В Киеве Range Rover столкнулся с Tesla Киев оперативный

В Киеве Range Rover столкнулся с Tesla Киев оперативный

В Киеве Range Rover столкнулся с Tesla Киев оперативный

В Киеве Range Rover столкнулся с Tesla Киев оперативный

В Киеве Range Rover столкнулся с Tesla Киев оперативный

ДТП произошло на пересечении улиц Саксаганского и Льва Толстого

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Киеве на Харьковском шоссе произошло масштабное ДТП с участием автомобилей Lanos и Volkswagen, в результате чего пострадали женщина и подросток. Один из водителей пытался проскочить на желтый сигнал светофора.

Всего же за семь месяцев текущего года в Киеве произошло более 22 тысяч аварий, в которых пострадали более тысячи человек. Больше всего ДТП было зафиксировано в Голосеевском районе столицы.

При этом в Украине за аналогичных период в авариях погибли более 1,6 тысяч людей и еще около 17 тысяч получили травмы.

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