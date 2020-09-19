В Киеве пьяный водитель врезался в скорую с пациентом. Фото

Мирослав Семенюк Кияни 09:03, 19.09.2020

В Киеве на Харьковском шоссе произошло серьезное ДТП с участием машины скорой помощи.

Как сообщает Telegram-канал "Х.Киев", на перекрестке Харьковского шоссе и улицы Тростянецкой перед светофором стояли машины, одна из которых – скорая (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В это время, не притормаживая, карету протаранила Skoda, после чего по цепной реакции скорая въехала в Chevrolet Aveo, который в свою очередь в Hyundai.

"Удар был такой силы, что Skoda отбросило на тротуар, где, к счастью, не было пешеходов", – говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадала пассажирка Skoda, которую госпитализировали с подозрением на перелом ноги.

Прибывшие кареты забрали больного, который находился в скорой. Ее врачам оказали медицинскую помощь на месте.

Водитель Skoda был в состоянии алкогольного опъянения – драгер показал 1,33 промилле, что почти в 7 раз превышает допустимую норму.

В ДТП со скорой пострадала пассажирка Skoda
Telegram "Х.Киев"

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 сентября под Киевом произошло масштабное столкновение двух фур и микроавтобуса.

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