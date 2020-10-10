В Киеве пьяный водитель с детьми в салоне устроил крупное ДТП и обвинил жену. Фото

Мирослав Семенюк Кияни 12:31, 10.10.2020 Обновлено: 12:39, 10.10.2020

В пятницу, 9 октября, вечером в Киеве на Борщаговке нетрезвый водитель Volkswagen Passat устроил ДТП.

Как сообщает dtp.kiev.ua, на бульваре Кольцова авто с двумя детьми в салоне вылетело с дороги в три припаркованные машины (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Сильнее всех пострадала Skoda.

Виновник ДТП пытался выдать жену, которая приехала на помощь, за водителя.

Авто вылетело с дороги в три припаркованные машины
dtp.kiev.ua
В салоне находилось двое детей
dtp.kiev.ua
Сильнее всех пострадала Skoda
dtp.kiev.ua
Виновник ДТП пытался выдать жену за водителя
dtp.kiev.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, на Ривненщине подросток на Volkswagen устроил ДТП, пострадали четверо человек.

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