В Киеве пьяный водитель с детьми в салоне устроил крупное ДТП и обвинил жену. Фото

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Кияни
3,2 т.
Авария произошла на бульваре Кольцова

В пятницу, 9 октября, вечером в Киеве на Борщаговке нетрезвый водитель Volkswagen Passat устроил ДТП.

Как сообщает dtp.kiev.ua, на бульваре Кольцова авто с двумя детьми в салоне вылетело с дороги в три припаркованные машины (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Сильнее всех пострадала Skoda.

Виновник ДТП пытался выдать жену, которая приехала на помощь, за водителя.

Авто вылетело с дороги в три припаркованные машины
В салоне находилось двое детей
Сильнее всех пострадала Skoda
Виновник ДТП пытался выдать жену за водителя

Как сообщал OBOZREVATEL, на Ривненщине подросток на Volkswagen устроил ДТП, пострадали четверо человек.

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