В Киеве пьяный водитель с детьми в салоне устроил крупное ДТП и обвинил жену. Фото

В пятницу, 9 октября, вечером в Киеве на Борщаговке нетрезвый водитель Volkswagen Passat устроил ДТП.

Как сообщает dtp.kiev.ua, на бульваре Кольцова авто с двумя детьми в салоне вылетело с дороги в три припаркованные машины (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Сильнее всех пострадала Skoda.

Виновник ДТП пытался выдать жену, которая приехала на помощь, за водителя.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Ривненщине подросток на Volkswagen устроил ДТП, пострадали четверо человек.