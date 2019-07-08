В Киеве пьяный водитель авто вылетел на тротуар: фото и видео ДТП

В Киеве водитель авто в нетрезвом состоянии снес столб, а после этого вылетел на тротуар. Кроме самого автомобилиста, никто не пострадал.

Водитель потерял управление, ведя авто на большой скорости. ДТП произошло около 5 утра на ул. Радужной, пишет "Информатор".

"Машина ушла в занос, несколько раз развернулась на дороге, ударилась боком об столб и вылетела на тротуар", – уточнили в СМИ.

Авария "Информатор"

На пешеходной части в это время никого не было, что позволило избежать жертв и пострадавших. Травмированного водителя госпитализировали с места ЧП.

ДТП "Информатор"

Как писал OBOZREVATEL, в мае в центре Киева произошло ДТП при участии полицейского автомобиля Mitsubishi. От столкновения машина полиции вылетела на тротуар, где, по счастливой случайности, не было пешеходов.

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