ГлавнаяНовости
МоваЯзык
LadyCity

/Криминал

В Киеве пьяный водитель авто вылетел на тротуар: фото и видео ДТП

990Читать материал на украинском

В Киеве водитель авто в нетрезвом состоянии снес столб, а после этого вылетел на тротуар. Кроме самого автомобилиста, никто не пострадал.

Водитель потерял управление, ведя авто на большой скорости. ДТП произошло около 5 утра на ул. Радужной, пишет "Информатор".

"Машина ушла в занос, несколько раз развернулась на дороге, ударилась боком об столб и вылетела на тротуар", – уточнили в СМИ.

Новости
В Киеве автобус с пассажирами попал в ДТП с тремя авто: фото и видео
Авария

Авария

"Информатор"

На пешеходной части в это время никого не было, что позволило избежать жертв и пострадавших. Травмированного водителя госпитализировали с места ЧП.

ДТП

ДТП

"Информатор"

Как писал OBOZREVATEL, в мае в центре Киева произошло ДТП при участии полицейского автомобиля Mitsubishi. От столкновения машина полиции вылетела на тротуар, где, по счастливой случайности, не было пешеходов.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Отправить комментарий
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel