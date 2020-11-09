В Киеве пьяный мотоциклист сбил трех пешеходов на переходе. Видео с места ДТП
В Киев на проспекте Победы пьяный мотоциклист сбил трех пешеходов, которые заканчивали переходить дорогу на зеленый свет.
Об этом сообщил Telegram-канал Kyiv NEWS. ДТП произошло возле Варшавского квартала
В срочном порядке пострадавшие были госпитализированы с травмами разной степени тяжести.
Сообщается, что водитель мотоцикла был без экипировки.
На месте происшествия начали работать медики и полицейские.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого мотоциклист сбил женщину, после чего скрылся. На помощь потерпевшей пришел мотоциклист курьерской службы, который стал очевидцем аварии.