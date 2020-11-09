В Киеве пьяный мотоциклист сбил трех пешеходов на переходе. Видео с места ДТП

В Киев на проспекте Победы пьяный мотоциклист сбил трех пешеходов, которые заканчивали переходить дорогу на зеленый свет.

Об этом сообщил Telegram-канал Kyiv NEWS. ДТП произошло возле Варшавского квартала

В срочном порядке пострадавшие были госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

Сообщается, что водитель мотоцикла был без экипировки.

На месте происшествия начали работать медики и полицейские.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого мотоциклист сбил женщину, после чего скрылся. На помощь потерпевшей пришел мотоциклист курьерской службы, который стал очевидцем аварии.