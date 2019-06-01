В Киеве толпа пьяных подростков напала на пожилого мужчину: выходка попала на видео

В Киеве пьяные подростки напали и избили пожилого мужчину.
"На Борщаговке несовершеннолетние и неадекватные подростки под действием алкоголя напали на пожилого мужчину", – говорится в Telegram-канале "Киев оперативный".
По данным очевидцев, нападающие избивали мужчину и брызгали ему баллончиком в лицо.
Причины конфликта устанавливаются
Причины конфликта устанавливаются
"Киев оперативный"
Как писал OBOZREVATEL, в марте водитель пригородной маршрутки №825 из Киева в Боярку избил пассажира. У пострадавшего – ушиб головного мозга и серьезные переломы.
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