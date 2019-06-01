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/Новости Киева

В Киеве толпа пьяных подростков напала на пожилого мужчину: выходка попала на видео

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В Киеве пьяные подростки напали и избили пожилого мужчину.

"На Борщаговке несовершеннолетние и неадекватные подростки под действием алкоголя напали на пожилого мужчину", – говорится в Telegram-канале "Киев оперативный".

По данным очевидцев, нападающие избивали мужчину и брызгали ему баллончиком в лицо.

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Причины конфликта устанавливаются

Причины конфликта устанавливаются

"Киев оперативный"

Как писал OBOZREVATEL, в марте водитель пригородной маршрутки №825 из Киева в Боярку избил пассажира. У пострадавшего – ушиб головного мозга и серьезные переломы.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
этих ублюдков малолетних только мочить или у нас суд за этих ублюдков припаяют минимум год 10,я бы лично отстреливал бы этих уродов и пох скоко этому ублюдку 10 или 18 лет
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Пигин Макс
Пигин Макс
Козломордый, Теперь ходи и оглядывайся. Эти ублюдки будут мочить таких как ты.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Вот оно, майданное поколение. Эта страна обречена...
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