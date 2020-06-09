В Киеве заблокировали строительство ЖК с квартирами для незрячих: подробности скандала

В Киеве активисты срывают строительство жилого комплекса по адресу Вознесенский спуск, 28-30, часть квартир которого должна поступить в распоряжение Украинского общества слепых (УТОС).

Об этом говорится в расследовании журналистов издания "СтопКор".

Как говорится в расследовании, УТОС получил участок на Подоле в Киеве еще в 2004 году. Сначала в аренду, а в 2011 году – в постоянное пользование. Там должны были построить дом, квартиры в котором получили бы члены общества слепых. Однако поиски стройкомпании, которая согласилась бы заняться проектом, затянулись на долгие годы.

Как объясняет исполняющая обязанности директора "Киевского учебно-производственного предприятия №3" УТОС Мария Ивасенко, построение ЖК именно по адресу Вознесенский спуск, 28-30, предоставило бы членам общества возможность жить рядом с местом работы в Киеве. Ведь УПП №3 находится буквально через дорогу от строительства.

"Очень тяжело работать инвалидам, потому что они не все изделия могут производить. Поэтому очень тяжело подбирать эти изделия и очень тяжело потом их реализовывать для того, чтобы человек заработал эти деньги. Государство нас совсем не обеспечивает", – рассказала Ивасенко.

По ее словам, сейчас незрячие работники ездят в на работу из десяти районов столицы, несмотря на то, что им очень трудно ориентироваться в общественном транспорте. А строительство ЖК решило бы существующую проблему.

"На сегодняшний день у нас стоит на учете (на получение квартиры, – Ред.) 12 человек. Было 17, но некоторые умерли, не дождавшись квартиры. Люди много лет ждут ... Потому что государство перестало предоставлять квартиры где-то лет 6 назад. Много лет мы искали инвестора. И вот уже где-то в 2017 году мы нашли инвестора, который взялся построить дом. И люди надеялись, что все-таки они получат это жилье. У нас заключен договор с этой организацией о том, что в этом доме нам предоставят квартиры", – рассказала директор.

Однако, как рассказывают журналисты, в ход событий вмешались активисты, которых поддерживает инвестбанкир Андрей Дудник. В результате их действий в 2019 году строительство объекта было заблокировано через суд.

О подробностях скандала вокруг дома для слепых смотрите в сюжете.

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