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/Криминал

В Киеве прямо на улице лжекопы похитили двух девушек: введен план ''Перехват''

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В Киеве в Дарницком районе возле станции метро "Осокорки" похитили двух молодых девушек. В столице введен 2 февраля план "Перехват".

Правоохранители ищут двух мужчин на Hyundai Accent, сообщает "Информатор". Очевидцы рассказали, что злоумышленники представились сотрудниками полиции и имели с собой огнестрельное оружие.

Похитители силой затащили девушек в машину и увезли в сторону Харьковского шоссе. Один из "полицейских" худощавый, среднего роста, в синей куртке, второй — полный, в темной куртке.

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В Киеве прямо на улице лжекопы похитили двух девушек: введен план ''Перехват''

ТСН

Правоохранители ищут Hyundai Accent с двумя девушками и двумя мужчинами в салоне. Предварительно, похитители вооружены.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ирпене Киевской области 21 января двое неизвестных похитили 12-летнюю девочку. Они силой затолкали ее в авто и скрылись в неизвестном направлении. Найти автомобиль с ребенком удалось уже спустя несколько минут после обращения к правоохранителям.

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Место
УкраинаКиев
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