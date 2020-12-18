В Киеве провели конкурс фильмов 'Подвиг врача': Кличко поздравил победителей

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил медиков коммунальных больниц, победивших в конкурсе видео-фильмов "Подвиг врача".

Как рассказали в пресс-службе мэра, представителям трех медучреждений он вручил дипломы и подарки для их больниц – телевизор, интерактивную доску и ноутбук.

Конкурс видео-лент среди коммунальных больниц столицы состоялся уже в третий раз. В этом году, из-за пандемии коронавируса, – в онлайн-режиме. Победителей определяли пользователи социальных сетей. Победили в конкурсе медицинские учреждения, видео которых получило наибольшее количество предпочтений на специально созданном канале в YouTube. Всего в конкурсе приняли участие 27 коммунальных медицинских учреждений столицы.

Так, I место занял Центр первичной медико-санитарной помощи №2 Святошинского района. Киева, II место – Киевский городской родильный дом №3, III место – Киевская городская детская клиническая больница №2. Видео этих заведений собрало больше всего "лайков" пользователей.

"Хочу поблагодарить вас за ваш труд и за вашу миссию. Потому что сегодня вы – настоящие воины на передовой. Ежедневно, ежеминутно, без выходных и праздников вы постоянно на страже здоровья и жизни людей. И мы, как власть, делаем все возможное , чтобы поддержать вас. Несмотря на то, что за медицинской реформой финансирования больниц передали на государственный уровень, мы продолжаем вкладывать средства в реконструкцию и ремонты больниц, закупку современного оборудования. На эти цели только в этом году Киев потратил более 1,3 миллиардов гривен", – отметил Кличко.

Он подчеркнул, что город также выплачивает из бюджета Киева муниципальную надбавку медикам к заработной плате. На эти расходы в 2020 году выделили более 1 миллиарда гривен. Кличко отметил: будет продолжаться поддержка сферы здравоохранения и в следующем году. Так, на медицину на следующий год столица запланировала 5,7 млрд гривен. В частности, 400 млн грн – на реконструкцию, ремонт медицинских учреждений и их оснащение.

"Выделим и средства на лечение киевлян и на борьбу с распространением вируса. Ведь пандемия не преодолена. Продолжим обязательно платить надбавки медикам", – подчеркнул Кличко.