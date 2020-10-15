В Киеве проведут масштабные антитеррористические учения

Кирилл Лютый Кияни 01:03, 16.10.2020

В пятницу, 16 октября, Служба безопасности Украины вместе с посольством Израиля проведет в Киеве масштабные антитеррористические учения.

Об этом сообщило Главное управление СБУ в Киеве и Киевской области в Facebook в четверг, 15 октября.

"Тренировка пройдут в Печерском и Деснянском районах столицы с участием подразделений Нацполиции, Нацгвардии, ДСНС и органов государственной власти. Во время проведения учений возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность", – рассказали в Службе.

Жителей и гостей столицы призвали сохранять спокойствие, отнестись с пониманием к возможным неудобствам и действиям правоохранителей.

Как писал OBOZREVATEL, в сентябре Служба безопасности Украины задержала в Киеве одного из руководителей международной террористической организации "Исламское государство", который был заместителем подозреваемого в организации теракта в аэропорту Стамбула.

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