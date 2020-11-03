В Киеве протестующие за языковой закон окружили КСУ: здание взяли под охрану

Obozrevatel Кияни 10:37, 3.11.2020 Обновлено: 11:16, 3.11.2020

В Голосеевском районе Киева 3 октября возле Конституционного суда Украины проходит митинг в поддержку закона об украинском языке.

Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе полиции Киева участие в митинге приняли около 100 человек.

КСУ рассматривает закон об украинском языке.
espreso.tv

На акцию пришли представители Национального корпуса и ОО "Украинское действие".

Митинг проходит без нарушений .
espreso.tv

Здание суда охраняют около 100 сотрудников полиции и Национальной гвардии Украины. По состоянию на 10:30 происшествий не зарегистрировано.

Здание КСУ оцепили сотрудники НПУ и Нацгвардии.
espreso.tv
Правопорядок обеспечивают около 100 правоохранителей и нацгвардейцев.
espreso.tv

Как сообщал OBOZREVATEL Конституционный суд Украины 3 ноября начал рассматривать ряд законов, которые касаются украинского языка и системы гарантирования вкладов физических лиц.

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