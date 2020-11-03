В Киеве протестующие за языковой закон окружили КСУ: здание взяли под охрану
В Голосеевском районе Киева 3 октября возле Конституционного суда Украины проходит митинг в поддержку закона об украинском языке.
Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе полиции Киева участие в митинге приняли около 100 человек.
На акцию пришли представители Национального корпуса и ОО "Украинское действие".
Здание суда охраняют около 100 сотрудников полиции и Национальной гвардии Украины. По состоянию на 10:30 происшествий не зарегистрировано.
Как сообщал OBOZREVATEL Конституционный суд Украины 3 ноября начал рассматривать ряд законов, которые касаются украинского языка и системы гарантирования вкладов физических лиц.
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