В Киеве протестующие за языковой закон окружили КСУ: здание взяли под охрану

В Голосеевском районе Киева 3 октября возле Конституционного суда Украины проходит митинг в поддержку закона об украинском языке.

Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе полиции Киева участие в митинге приняли около 100 человек.

На акцию пришли представители Национального корпуса и ОО "Украинское действие".

Здание суда охраняют около 100 сотрудников полиции и Национальной гвардии Украины. По состоянию на 10:30 происшествий не зарегистрировано.

Как сообщал OBOZREVATEL Конституционный суд Украины 3 ноября начал рассматривать ряд законов, которые касаются украинского языка и системы гарантирования вкладов физических лиц.

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