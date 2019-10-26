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27 октября • обновлено в 00:51
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В Киеве простились с легендарным АТОшником "Сенсеем": фото и видео

1.1т Читать материал на украинском

В субботу, 26 октября, на Майдане Независимости в Киеве провели в последний путь погибшего от взрыва гранаты в центре столицы героя АТО Виктора Дегтярева с позывным "Сенсей".

Как сообщает 44.ua, панахида прошла во Владимирском соборе, после чего тело воина привезли в центр столицы.

Попрощаться с Дегтяревым пришли родные, друзья и сотни побратимов, с которыми он воевал на Донбассе. Пришли почтить героя и обычные киевляне.

Новости
В Киеве во время взрыва погиб легендарный "Сенсей". Новые подробности и фото трагедии

На Майдане Независимости попрощались с Сенсеем

На Майдане Независимости попрощались с Сенсеем

44.ua

На Майдане Независимости попрощались с Сенсеем

На Майдане Независимости попрощались с Сенсеем

44.ua

На Майдане Независимости попрощались с Сенсеем

На Майдане Независимости попрощались с Сенсеем

44.ua

На Майдане Независимости попрощались с Сенсеем

На Майдане Независимости попрощались с Сенсеем

44.ua

вв

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Вечером 22 октября в центре Киева прогремел взрыв, в результате которого погибли два человека. Одним из погибших оказался легендарный участник боевых действий на Донбассе Виктор Дегтярев (позывной "Сенсей").

  • Журналист и военный эксперт Юрий Бутусов предположил, что причиной могло стать тяжелое психическое состояние военного.

  • Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан заявил, что нельзя исключать, что граната, из-за которой погиб ветеран АТО Виктор Дегтярев, могла быть приведена кем-то в опасное состояние.

  • Побратимы Виктора (Сенсея) Дегтярева предположили, что он мог накрыть собой боеприпас, спасая других.

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Место
Украина Киев
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Комментарии
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А что, вытираны и побратымы в этот раз на коленях не ползали?
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0
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Федоров Федор
Федоров Федор
А чем он "легендарен"? Тем, что вместо правой руки у него был трызуб и из него вывалилась граната, которая его утилизировала?
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
земля пухом , царствие небесное ГЕРОЮ, спи спокойно , отомстим дикарям
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Петрова Ольга, хватит разбрызгивать гoвнo и грязь изо рта, кастрюля
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Петрова Ольга, приедешь на Ленинградку х...и сосать подешёвке и доведешь всех москалей до сексуального истощения?
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