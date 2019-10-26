В Киеве простились с легендарным АТОшником "Сенсеем": фото и видео

В субботу, 26 октября, на Майдане Независимости в Киеве провели в последний путь погибшего от взрыва гранаты в центре столицы героя АТО Виктора Дегтярева с позывным "Сенсей".

Как сообщает 44.ua, панахида прошла во Владимирском соборе, после чего тело воина привезли в центр столицы.

Попрощаться с Дегтяревым пришли родные, друзья и сотни побратимов, с которыми он воевал на Донбассе. Пришли почтить героя и обычные киевляне.

На Майдане Независимости попрощались с Сенсеем 44.ua

На Майдане Независимости попрощались с Сенсеем 44.ua

На Майдане Независимости попрощались с Сенсеем 44.ua

На Майдане Независимости попрощались с Сенсеем 44.ua

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Как сообщал OBOZREVATEL:

Вечером 22 октября в центре Киева прогремел взрыв, в результате которого погибли два человека. Одним из погибших оказался легендарный участник боевых действий на Донбассе Виктор Дегтярев (позывной "Сенсей").

Журналист и военный эксперт Юрий Бутусов предположил, что причиной могло стать тяжелое психическое состояние военного.

Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан заявил, что нельзя исключать, что граната, из-за которой погиб ветеран АТО Виктор Дегтярев, могла быть приведена кем-то в опасное состояние.

Побратимы Виктора (Сенсея) Дегтярева предположили, что он мог накрыть собой боеприпас, спасая других.

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