В Киеве прощаются с нардепом Дмитрием Тымчуком: все подробности

В субботу, 22 июня, в киевском Доме офицеров проходит церемония прощания с погибшим народным депутатом от "Народного фронта" Дмитрием Тымчуком.
Провести его в последний путь пришли близкие и коллеги. Возле Дома офицеров и внутри здания много военных, передает "Информатор".
Гроб с телом погибшего находится внутри здания.В помещении сначала вошла только семья погибшего депутата. Сопровождает траурную церемонию военный оркестр.
"Информатор"
Проститься с Тымчуком также пришли спикер Рады Андрей Парубий, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, глава МВД Арсен Аваков, лидер партии Народный фронт Арсений Яценюк, министр образования Лилия Гриневич и другие политики.
"Информатор"
"Информатор"
"Информатор"
"Информатор"
"Информатор"
"Информатор"
"Информатор"
"Информатор"
"Информатор"
Как сообщал OBOZREVATEL:
Правоохранители рассматривают три версии гибели нардепа Тымчука: несчастный случай, неосторожность или криминал.
Гражданская жена Тымчука рассказала, что в последние дни нардеп был угнетен и говорил, что устал.
Выяснилось, что Тымчук проживал в доме на 25-м этаже и попасть в квартиру было невозможно для посторонних, поскольку на выходе из лифта была установлена дверь с замком, ключи от которого были только у владельцев жилья. Большинство жильцов дома не знали, что в их подъезде проживает нардеп, а имя Дмитрий Тымчук им ни о чем не говорило.
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