ГлавнаяНовости
МоваЯзык
LadyCity

/Новости Киева

В Киеве прощаются с нардепом Дмитрием Тымчуком: все подробности

3.1тЧитать материал на украинском

В субботу, 22 июня, в киевском Доме офицеров проходит церемония прощания с погибшим народным депутатом от "Народного фронта" Дмитрием Тымчуком.

Провести его в последний путь пришли близкие и коллеги. Возле Дома офицеров и внутри здания много военных, передает "Информатор".

Гроб с телом погибшего находится внутри здания.В помещении сначала вошла только семья погибшего депутата. Сопровождает траурную церемонию военный оркестр.

В Киеве прощаются с нардепом Дмитрием Тымчуком: все подробности

"Информатор"

Проститься с Тымчуком также пришли спикер Рады Андрей Парубий, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, глава МВД Арсен Аваков, лидер партии Народный фронт Арсений Яценюк, министр образования Лилия Гриневич и другие политики.

В Киеве прощаются с нардепом Дмитрием Тымчуком: все подробности

"Информатор"

В Киеве прощаются с нардепом Дмитрием Тымчуком: все подробности

"Информатор"

В Киеве прощаются с нардепом Дмитрием Тымчуком: все подробности

"Информатор"

В Киеве прощаются с нардепом Дмитрием Тымчуком: все подробности

"Информатор"

В Киеве прощаются с нардепом Дмитрием Тымчуком: все подробности

"Информатор"

В Киеве прощаются с нардепом Дмитрием Тымчуком: все подробности

"Информатор"

В Киеве прощаются с нардепом Дмитрием Тымчуком: все подробности

"Информатор"

В Киеве прощаются с нардепом Дмитрием Тымчуком: все подробности

"Информатор"

В Киеве прощаются с нардепом Дмитрием Тымчуком: все подробности

"Информатор"

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Правоохранители рассматривают три версии гибели нардепа Тымчука: несчастный случай, неосторожность или криминал.

  • Гражданская жена Тымчука рассказала, что в последние дни нардеп был угнетен и говорил, что устал.

  • Выяснилось, что Тымчук проживал в доме на 25-м этаже и попасть в квартиру было невозможно для посторонних, поскольку на выходе из лифта была установлена дверь с замком, ключи от которого были только у владельцев жилья. Большинство жильцов дома не знали, что в их подъезде проживает нардеп, а имя Дмитрий Тымчук им ни о чем не говорило.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Персона
Дмитрий Тымчук
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
11
Комментарии
12
9
Смешно
0
Интересно
17
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Главное чтобы не ожил в последний момент. А лучше пусть оживет когда уже закопают.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Игоревна Даша
Игоревна Даша
Мoя искpeнняя 6лагoдaрноcть вcем тем, ктo пoкaзaл мнe прeкpасный сайт MEMEVICIO.COM/oxun3rp Проcтo пpойдя прocтoй oпpоc пoлyчила пoчти пoлугoдoвую зарплaту)) Пoльзуйтeсь, покa eщe eсть вoзмoжнoсть=)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Пигин Макс
Пигин Макс
По количеству присутствующих, можно определить степень любви к этому деятелю.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel