В Киеве прощаются с нардепом Дмитрием Тымчуком: все подробности

Выяснилось, что Тымчук проживал в доме на 25-м этаже и попасть в квартиру было невозможно для посторонних, поскольку на выходе из лифта была установлена дверь с замком, ключи от которого были только у владельцев жилья. Большинство жильцов дома не знали, что в их подъезде проживает нардеп, а имя Дмитрий Тымчук им ни о чем не говорило.